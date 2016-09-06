Ар’єв закликав Раду прийняти законопроект, який обмежує виїзд депутатів за кордон

16:58, 06 вересня 2016
Політика
344 0

Народний депутат з фракції «Блок Петра Порошенка» Володимир Ар’єв, виступаючи з парламентської трибуни на підтримку постанови про арешт та затримання скандального судді Чауса, закликав обмежити недоторканність депутатів.

Ар’єв: Депутатам страшно дати 300 голосів за зняття депутатської недоторканності / Фото УНІАН

«Дуже хочеться, щоб такі речі, як щодо судді Чауса,  більше не повторювалися. Нас звинувачують в тому, що ми дали Онищенку втекти, що ми дали Чаусу втекти, але насправді депутатам страшно дати 300 голосів за зняття депутатської недоторканності. В кожного зараз своя мотивація», – цитує Ар’єва сайт політсили.

Він запропонував 8 вересня проголосувати проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо порядку виїзду з України народних депутатів України, реєстр.№5038.

«Є законопроект №5038, який обмежує депутатів у виїзді за кордон, щоб, якщо проти них порушували кримінальне провадження, вони могли відповісти на всі питання слідства. Давайте в четвер зберемося і проголосуємо», – заявив депутат,

Він також нагадав, що 30 вересня вступає в силу закон про суддівську реформу, де суттєво обмежується суддівська недоторканність.

Читайте такожСкандальний Онищенко втік із України, бо законодавство це дозволяє – нардеп

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 6 вересня дала згоду на затримання та арешт судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса, підозрюваного в хабарництві.

Національне антикорупційне бюро 9 серпня задокументувало факт одержання суддею Чаусом хабара в сумі 150 тис. доларів. Однак затримати суддю правоохоронці не змогли через суддівський імунітет.

За даними Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Чаус утік до Криму.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter