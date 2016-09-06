Ар’єв закликав Раду прийняти законопроект, який обмежує виїзд депутатів за кордон

«Дуже хочеться, щоб такі речі, як щодо судді Чауса, більше не повторювалися. Нас звинувачують в тому, що ми дали Онищенку втекти, що ми дали Чаусу втекти, але насправді депутатам страшно дати 300 голосів за зняття депутатської недоторканності. В кожного зараз своя мотивація», – цитує Ар’єва сайт політсили.

Він запропонував 8 вересня проголосувати проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо порядку виїзду з України народних депутатів України, реєстр.№5038.

«Є законопроект №5038, який обмежує депутатів у виїзді за кордон, щоб, якщо проти них порушували кримінальне провадження, вони могли відповісти на всі питання слідства. Давайте в четвер зберемося і проголосуємо», – заявив депутат,

Він також нагадав, що 30 вересня вступає в силу закон про суддівську реформу, де суттєво обмежується суддівська недоторканність.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 6 вересня дала згоду на затримання та арешт судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса, підозрюваного в хабарництві.

Національне антикорупційне бюро 9 серпня задокументувало факт одержання суддею Чаусом хабара в сумі 150 тис. доларів. Однак затримати суддю правоохоронці не змогли через суддівський імунітет.

За даними Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Чаус утік до Криму.