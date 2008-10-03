Тимошенко вважає, що Ющенко сам спровокував Путіна на «мазурика»

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО сам спровокував різкі висловлювання прем`єр-міністра Росії Володимира ПУТІНА, дозволивши собі аналогічний тон заяв у зарубіжних візитах на адресу уряду України.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Ю.ТИМОШЕНКО висловила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів, коментуючи висловлювання В.ПУТІНА, зроблені у зв`язку з проблемою вильоту урядової делегації України до Москви 2 жовтня.

«Всі вищі посадовці на своїх прес-конференціях, під час своїх публічних виступів і в повсякденному політичному житті повинні дотримуватися етики поведінки. Але в той же час лідер кожної держави має право на свободу висловлювань. Мені теж не подобається, коли на світовій арені Президент України називає прем`єр-міністра зрадником національних інтересів, рукою Москви… Може Президент України сам вийде зі своїх прес-конференцій, коли він таке говорить, для того, щоб не принижувати честь і гідність України? Коли сам політик задає такий тон, коли на світовій арені можна вживати грубі висловлювання, ображати своїх партнерів або опонентів, він сам відкриває шлях для такого ж поводження з собою», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас прем`єр-міністр зазначила, що шкодує про те, що В.ПУТІН дозволив собі таке висловлювання. «Я вважаю, що таких речей допускати не можна», - підкреслила вона.

Довідка УНІАН. Вчора, 2 жовтня, літак Президента Віктора ЮЩЕНКА, на якому він повинен був летіти до Львова, здійснив аварійну посадку в аеропорту "Бориспіль".

За словами прес-секретаря Президента Ірини ВАННІКОВОЇ, посадка відбулася через технічні несправності літака. Президент пересів на резервний літак Іл-62 і вирушив до Львова з робочою поїздкою.

У свою чергу, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що Президент вилетів до Львова на літаку, який призначався для її польоту до Москви. До столиці Росії прем`єр відправилася чартерним авіарейсом.

Водночас у Секретаріаті Президента спростували заяву Ю.ТИМОШЕНКО про те, що В.ЮЩЕНКО нібито забрав у неї літак.

Як повідомлялось раніше, прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН, коментуючи цей інцидент, сказав: "Мазурик якийсь поцупив літак".