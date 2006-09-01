Симоненко робить з Ющенка невістку, винну у всіх гріхах

Лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО вважає, що за вибухи на артскладах у Новобогданівці Запорізької області і за стан справ зі збереганням боєприпасів відповідальність повинен взяти на себе Президент Віктор ЮЩЕНКО як головнокомандувач Збройних сил України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КПУ, за словами П.СИМОНЕНКА, "якщо жоден із президентських міністрів не вважає себе відповідальним за вибухи в Новобогданівці та за стан справ зі зберіганням боєприпасів на військових артсховищах, то таку відповідальність повинен взяти на себе Президент ЮЩЕНКО як головнокомандувач Збройних сил України".

П.СИМОНЕНКО наголосив, що за рік, який минув з часу попередніх вибухів у Новобогданівці, міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО та міністр з питань надзвичайних ситуацій Віктор БАЛОГА зробили все можливе, аби ніхто не міг розібратися, чиє відомство відповідає за безпеку зберігання боєприпасів.

"Через зухвалу громадянську безвідповідальність цих високопосадовців, які умисно не хочуть наводити лад у своїх міністерствах, бо відомо, що у безладді простіше приховувати розкрадання зброї і боєприпасів та їх контрабанду, страждають прості люди, завдається шкода міжнародному іміджу України", - сказав лідер комуністів.

Він наголосив, що жителям Новобогданівки і прилеглих територій, які постраждали внаслідок вибухів, держава у повному обсязі повинна компенсувати матеріальні збитки та виплатити моральну компенсацію.

"Законодавство України передбачає матеріальну відповідальність керівника підприємства, організації чи установи, у тому числі і керівника міністерства, за дії чи бездіяльність що нанесли матеріальних збитків громадянину та державі або завдали моральної шкоди. Тому було б справедливо, якби кошти на компенсаційні виплати жителям Новобогданівки та на ліквідацію наслідків пожежі і вибухів на військових складах надійшли б не тільки з бюджету чи резервного фонду, а й були б вираховані із заробітної плати панів ГРИЦЕНКА та БАЛОГИ", - сказав П.СИМОНЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 19 серпня 2006 року на артскладах сталося третє за останнє 2,5 роки загорання, що викликало вибухи боєприпасів. У результаті НП кілька військових, які працювали на території бази в момент події, дістали легкі поранення, у населених пунктах поряд з базою в будинках вилетіли шибки, один будинок у результаті влучення в нього снаряда згорів повністю.

МНС наголошує, що на сьогодні майновий комплекс 275-ї артилерійської бази ракет і боєприпасів у селі Новобогданівка залишається у власності Міністерства оборони, а також під його охороною.

У свою чергу Міноборони називає безпідставними аргументи МНС щодо компетенції військового відомства при утилізації боєприпасів у Новобогданівці.

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