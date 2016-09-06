Генсек Ради Європи закликав Київ розслідувати напади на "Інтер"

Відповідна заява генсека РЄ розповсюджена у вівторок Радою Європи.

"Будь-яке насильство і залякування журналістів є неприйнятними. Ми закликаємо українську владу розслідувати напади на "Інтер-ТБ" і його співробітників", - заявив Ягланд.

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Генсек РЄ звернув увагу на зобов'язання всіх держав-членів Ради Європи, включаючи Україну, забезпечити свободу ЗМІ та безпеку журналістів, що є "незамінним для розвитку справжньої демократії".

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня в приміщенні телеканалу "Інтер" на вулиці Щусєва, 26, сталася пожежа. Пожежі передував мітинг біля будівлі телеканалу, учасники якого палили шини. Біля головного офісу "Інтера" на вулиці Дмитрівській проходила акція з блокування телеканалу, учасники якої вимагали припинити його роботу. Пізніше активісти заявили, що припиняють на п'ять днів мітинг біля його офісу.