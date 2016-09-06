Генсек Ради Європи закликав Київ розслідувати напади на "Інтер"
Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд закликав українську владу розслідувати напади на телеканал "Інтер" та його співробітників.
Відповідна заява генсека РЄ розповсюджена у вівторок Радою Європи.
"Будь-яке насильство і залякування журналістів є неприйнятними. Ми закликаємо українську владу розслідувати напади на "Інтер-ТБ" і його співробітників", - заявив Ягланд.
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Генсек РЄ звернув увагу на зобов'язання всіх держав-членів Ради Європи, включаючи Україну, забезпечити свободу ЗМІ та безпеку журналістів, що є "незамінним для розвитку справжньої демократії".
Як повідомляв УНІАН, 4 вересня в приміщенні телеканалу "Інтер" на вулиці Щусєва, 26, сталася пожежа. Пожежі передував мітинг біля будівлі телеканалу, учасники якого палили шини. Біля головного офісу "Інтера" на вулиці Дмитрівській проходила акція з блокування телеканалу, учасники якої вимагали припинити його роботу. Пізніше активісти заявили, що припиняють на п'ять днів мітинг біля його офісу.