У Києві влаштували пожежу під будівлею телеканалу "Інтер" (фото, відео)
У Києві на вул. Щусєва, 26 під будівлею телеканалу "Інтер" невідомі підпалили шини, внаслідок пожежі рух транспорту в напрямку від станції метро "Сирецька" до "Дорогожичі" частково блоковано.
Про це Українській правді повідомили очевидці. За повідомленням присутніх на місці події, під вікнами триповерхової будівлі за вказаною адресою підпалили шини, також присутні невідомі з транспарантами"Інтер" - агент Кремля".
Читайте такожПрикордонники не впустили в Україну росіянина, що працює на каналі "Інтер"На місце інциденту прибули пожежні машини, поліція та машина швидкої допомоги. З будівлі евакуюють людей.
Рух тролейбусів та іншого транспорту на частині дороги до метро "Дорогожичі" обмежено.
Разом з тим у "Твіттері" ресурс "АвтоКиев" повідомляє, що пожежа - на вул. Щусєва, 22. "Рух у бік метро "Сирецька" перекрито", - зазначено у повідомленні.
Між тим, начальник відділу комунікації Головного управління Нацполіції у місті Києві повідомила, що "близько 16:30 поліція отримала виклик на вул. Щусєва про те, що невідомі особи палять шини під офісом телевізійноі продакш-студіі. На місце вирушили автопатрулі поліціі та слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліціі. З'ясувалося, що група з приблизно 20 осіб, прийшла до будівлі, встановила туристичні палатки та принесла шини. Згодом шини підпалили та кинули у будівлю, за попередньою інформацією, димову шашку. Почалася пожежа, причину і осередок якої буде встановлено після продення експертизи", - повідомила вона, додавши, що подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень.
"На місці працюють пожежники, експерти і слідчо-оперативна група. Із будівлі евакуювали працівників. Кількох учасників події доставили в управління поліції для всновлення їх анкетних даних та надання пояснень. Після проведення перевірки слідчі нададуть правову кваліфікацію цій події", - підсумувала вона.