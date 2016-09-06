Активісти домовились з "Інтером" й призупиняють блокаду: канал має змінити контент та звільнити Шувалова

Про це повідомив у коментарі УНІАН координатор акції, боєць батальйону «Свята Марія» Олексій Сердюк.

Зокрема, за його словами, ситуація з проведенням акції протесту біля будівлі телеканалу на вулиці Дмитрівській змінилася.

«Ми пішли на компроміс і зняли блокаду на п'ять днів. Умова була така, що за п'ять днів вони звільнять Шувалова і поставлять якусь патріотичну людину, не громадянина Росії, а патріота України. І друге - вони кардинально змінять контент каналу», - сказав Сердюк.

Водночас він не повідомив, з ким саме із представників телеканалу активісти ведуть переговори.

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За його словами, активісти очікують, що телеканал вилучить з ефіру усі серіали російського виробництва і пісні російських виконавців.

Таким чином, координатор акції з блокування заявляє, що якщо зазначені умови за п'ять днів будуть виконані, то блокаду телеканалу не відновлюватимуть.

«Якщо вони не зроблять те, що обіцяли, ми повернемося з набагато більшими силами і будемо діяти набагато жорсткіше», - запевнив Сердюк.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня в приміщенні телеканалу "Інтер" на вулиці Щусєва, 26, сталася пожежа. Пожежі передував мітинг біля будівлі телеканалу, учасники якого палили шини.

Біля головного офісу "Інтера" на вулиці Дмитрівській проходила акція з блокування телеканалу, учасники якої вимагали припинити його роботу.