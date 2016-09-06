Блокада "Інтера": протестувальники не пускають працівників до центрального офісу (відео)

Блокада телеканалу перекочувала з-під обгорілого будинку новинної служби до центрального офісу в центрі Києва.

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Близько сотні активістів розбили намети і оголосили безстрокову акцію з метою припинити мовлення телеканалу. Кореспондент з місця подій повідомляє, що станом на ранок 6 вересня мітингувальники не пускають працівників каналу на роботу. Проте вони обіцяють безперешкодно їх випускати.

Напередодні "інтерівці" залишали офіс під крики "Ганьба".

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня в приміщенні телеканалу "Інтер" на вулиці Щусєва, 26 сталася пожежа. Пожежі передував мітинг біля будівлі телеканалу, учасники якого палили шини.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, в будівлі було кілька загорянь. Пожежу було локалізовано о 18:01. За фактами подій 4 вересня поліція відкрила провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) і ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.