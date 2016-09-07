В АП розповіли, як Україна відновить суверенітет на окупованих територіях Донбасу

Про це він сказав в ефірі проекту Радіо Свобода «Донбасc.Реаліі».

«Я хотів би нагадати, що сам мінський процес включає і навіть те, що ми в «нормандському форматі» обговорюємо - не тільки політичну або військову складову, там великий комплекс гуманітарних питань, великий комплекс соціально-економічних питань. Навіть вирішуються такі питання як відновлення водопостачання, відновлення енергопостачання на окупованих територіях», - зазначив Єлісєєв.

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Також за його словами в рамках мінського процесу обговорюються питання відновлення залізничного сполучення, ремонт залізниці, навіть питання, пов'язані з наданням гуманітарної допомоги, ліків.

«Зараз стоїть питання про те, щоб допомагати соціально людям, які залишилися на цих територіях, вирішити, що робити зі школярами, зі шкільними програмами. Ці всі питання мають практичне наповнення і мають відношення до реальної конкретної людини, тому що на території Донецької та Луганської областей знаходяться наші громадяни, і чим швидше Україна буде в їхніх серцях і в головах, тим швидше ми відновимо територіальну цілісність, суверенітет, саме так ми зможемо повернути (окуповані - УНІАН) території », - заявив Єлісєєв.