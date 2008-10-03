Герасим’юк в ПАРЄ побачила російського Чечетова

Народний депутат України від блоку “Наша Україна – Народна Самооборона”, член української делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Ольга ГЕРАСИМ’ЮК зазначає, що Асамблея змогла витримати тиск російської делегації, ухвалюючи резолюцію щодо російсько-грузинського конфлікту.

Про це вона заявила власному кореспонденту УНІАН, коментуючи схвалену 2 жовтня резолюцію ПАРЄ “Наслідки війни між Грузією та Росією”.

“Росіяни боролися за кожну кому, проголосували проти цієї резолюції, але резолюція була ухвалена. Я вважаю, що це були дуже непрості дебати”, - сказала депутат.

Вона заявила, що позитивно можна сприйняти виписані в резолюції заклики до відмови Росією від визнання незалежності Південної Осетії та Абхазії, чітко виписану вимогу про виведення військ із окупованих грузинських територій, вимогу про необхідність розміщення нових миротворчих інтернаціональних сил.

Крім того, О.ГЕРАСИМ’ЮК зазначила, що позитивом резолюції є також формування парламентської групи, яка вивчатиме ситуацію на територію Грузії.

Говорячи про рішення ПАРЄ не позбавляти російську делегацію повноважень під час нинішньої сесії, український депутат зазначила, що це рішення тимчасове.

“Зроблено це тільки для того, щоб залишити за столом переговорів співрозмовника. А в січні (на черговій сесії ПАРЄ – УНІАН) буде зрозуміло, чи цей співрозмовник пішов на діалог”, - сказала О.ГЕРАСИМ’ЮК.

Вона також зазначила, що вперше відчула в залі засідань ПАРЄ атмосферу, яка чимось нагадала їй атмосферу в українському парламенті.

“Ніколи (раніше – УНІАН) не було галасу, махінацій, явно підставлених людей, які розробляли певні схеми, і ніколи не було команд: голосуємо за чи проти, до чого ми звикли, коли бачимо Михайла ЧЕЧЕТОВА (депутат від Партії регіонів – УНІАН) в залі. А таку приблизно картину ми бачили з боку російської делегації”, - сказала член української делегації в ПАРЄ.

Вона також припустила, що Росія поки що не збирається реагувати на резолюцію ПАРЄ. “Вони, здається, не збираються нічого виконувати. А це ще раз говорить про необхідність мобілізації сил, в тому числі для захисту нашої держави. Тому що дуже багато говорилося в залі про те, що наступною може бути Україна”, - сказала О.ГЕРАСИМ’ЮК.

Вона також висловила жаль, що не всі парламентарії в Україні під час розгляду питання російсько-грузинської війни перебували на державницьких позиціях.

Так, депутат зазначила, що саме в день голосування на російських телеканалах “ніби випадково” з’явилися сюжети, які містили антиукраїнську пропаганду.

“Йшлося про те, що Україна нібито замішана у незаконній торгівлі зброєю. Наприклад, Валерій КОНОВАЛЮК, якій очолює комісію, яка ще нічого не зробила публічно, оприлюднював цифри якісь, які він отримав під грифом “секретно”, а фактично він розголошував державні таємниці. І про це, я думаю, треба ставити питання. Це безпрецедентно, і це ганебно”, - наголосила О.ГЕРАСИМ’ЮК.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня ПАРЄ схвалила резолюцію “Наслідки війни між Грузією та Росією” і рекомендації до неї.

У резолюції ПАРЄ засудила обидві сторони за використання сили, а Росію також – за визнання незалежності Південної Осетії та Абхазії, і закликала до незалежного розслідування подій, як під час військових дій, так і тих, що передували збройному конфлікту.