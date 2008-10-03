Яценюк каже, що йому гідної заміни знайти не можуть

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК не вірить у можливість створення в парламенті коаліції у складі блоків БЮТ, “Наша Україна – Народна самооборона” і Блоку Литвина.

Про це він сказав сьогодні на засіданні Другого університету YES.

«Я не вірю у формат коаліції «трьох», – заявив голова ВР.

При цьому він зазначив, що зробить «все для того, щоб відновити формат коаліції двох». «Вони удвох (БЮТ і НУ-НС – УНІАН) не ужилися, а тепер уявіть, що буде втрьох», – додав А.ЯЦЕНЮК.

Відповідаючи на запитання, чи після створення нової коаліції він залишиться головою ВР, А.ЯЦЕНЮК пожартував, що якщо до коаліції увійде Блок Литвина, то він «точно не буде» керівником парламенту, оскільки «хоч вони (Блок Литвина – УНІАН) і кажуть про те, що їх не цікавлять посади, але, мені здається, що навіть вони вже у це перестали вірити».

А.ЯЦЕНЮК також нагадав, що кілька тижнів тому він написав заяву про відставку з посади голови ВР, але досі це питання у парламенті не розглядалося. «Ніяк гідної заміни не можуть знайти», – пожартував спікер.

На його думку, причина нерозгляду заяви про відставку полягає в тому, що сьогодні ніхто не хоче брати на себе відповідальність. «Якщо цей “Титанік” (мається на увазі Верховна Рада – УНІАН) буде тонути, то треба все це спихнути на ЯЦЕНЮКА», – сказав спікер.