Лавринович: є всі правові підстави для розпуску парламенту

Перший заступник голови Верховної Ради України, представник Партії регіонів Олександр ЛАВРИНОВИЧ вважає, що є всі правові підстави для розпуску Верховної Ради шостого скликання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого заступника голови ВР, про це він заявив у інтерв’ю журналу «Главред».

«Є всі правові підстави для ухвалення рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради», - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.

Водночас він нагадав, що відповідно до Конституції повноваження народних депутатів України і Верховної Ради припиняються у день відкриття першого пленарного засідання новообраного складу парламенту.

«Після указу (Президента про розпуск ВР – УНІАН) парламент буде працювати до моменту зібрання новообраного складу. У перший день, коли збереться на перше пленарне засідання новообраний склад, припиняться повноваження цього скликання», – зазначив перший заступник голови ВР.

Разом з тим він висловив сумнів щодо ефективної роботи парламенту у такій ситуації. «Не знаю, чи після указу ми зможемо погоджувати позиції і продуктивно працювати не тільки у Комітетах парламенту, а й у сесійній залі парламенту для ухвалення законів», - зазначив політик, додавши, що окрім правової складової тут слід враховувати “реальні обставини політичні”.

Відповідаючи на запитання, як вийти із ситуації, не порушуючи закон, коли у разі проведення дострокових виборів не виконується передбачена законодавством норма щодо наявності реєстру виборців, О.ЛАВРИНОВИЧ сказав: «Доведеться вносити зміни до закону, оскільки реєстр не готовий».