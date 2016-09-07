Порошенко і Путін не спілкувалися з моменту провокації ФСБ в Криму: про можливі майбутні зустрічі Кремлю невідомо

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Точно не скажу (коли була розмова президентів – УНІАН), але, безумовно, це було до диверсії в Криму. Ви, напевно, пам'ятаєте, що сам президент (Путін) до диверсії в Криму згадував про спілкування по телефону з президентом України. Після диверсії ніякого спілкування не було», - сказав Пєсков.

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На запитання УНІАН про можливі заплановані двосторонні контакти, він відповів: «Мені не відомо, щоб такі контакти планувалися».

«У Китаї президент (Путін) сказав, що в інтересах забезпечення Мінських домовленостей, якщо це буде необхідно для реалізації, він буде готовий і на такий контакт. Знову ж для цього повинні дозріти необхідні умови, і необхідно зробити відповідну домашню роботу», - сказав Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня Путін заявив, що йому «доведеться спілкуватися» з Порошенко в рамках «нормандського формату».

Нагадаємо, 10 серпня у ФСБ Росії заявили, що запобігли здійсненню терактів в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готувало Головне управління розвідки Міноборони України. Також у ФСБ заявили про ліквідацію «української агентурної мережі» і затримання групи «диверсантів».

Президент України Петро Порошенко, у свою чергу, назвав безглуздими і цинічними звинувачення Росії на адресу України у підготовці терактів у Криму.

«Звинувачення російською стороною України в тероризмі в окупованому Криму звучать так само безглуздо і цинічно, як заяви російського керівництва про відсутність російських військ на Донбасі. Ці фантазії - лише привід для чергових військових погроз на адресу України», - підкреслив він.

Наступного дня глава Української держави доручив привести у підвищену бойову готовність всі підрозділи ЗСУ в районах адмінкордону з Кримом і на Донбасі.