Лещенко склав з себе повноваження члена правління ДемАльянсу на час перевірки НАБУ

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Лещенко стверджує, що кошти, сплачені ним за квартиру, є чесно заробленими, а її придбання не порушило відповідних вимог антикорупційного законодавства України.

Читайте також"Квартирний скандал" довкола Лещенка: журналісти розповіли про всю нерухомість антикорупціонера (документи)

"Як народний депутат та публічний політик вважаю за принципове прозвітувати перед суспільством у належний спосіб. Звертаюся із закликом до НАЗК та НАБУ зробити відповідну перевірку придбання мною житла. На термін такої перевірки заявляю про складання повноважень члена правління політичної партії ДемАльянс, до якої нещодавно долучився, аби не створювати підгрунтя для політичних спекуляцій", - зазначив Лещенко.

Як повідомлялося, 6 вересня ЗМІ написали, що Лещенко придбав квартиру площею майже 200 кв. метрів у новому будинку в центрі Києва.

Сьогодні перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту та організації роботи парламенту Павло Пинзеник заявив, що вимагає від НАБУ з'ясувати ситуацію з купівлею Лещенком елітної квартири, оскільки "йдеться про репутацію українського парламенту".