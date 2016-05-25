На зустрічі Путіна з родичами загиблих російських журналістів був присутній Медведчук (фото)

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Кремля.

"Знаю, що більше ніж два місяці тому, а точніше 23 березня, ви зустрічалися з Віктором Володимировичем Медведчуком. І тоді, за результатами цієї зустрічі, звернулися до мене з проханням про помилування Савченко, яка засуджена російським судом. Я зараз не буду повертатися до тієї трагедії, в результаті якої ви втратили своїх близьких. Хочу лише подякувати за цю позицію і висловити надію, що подібні рішення, продиктовані передусім міркуваннями гуманізму, призведуть до зменшення протистояння у відомій зоні конфлікту і допоможуть уникнути подібних жахливих і нікому непотрібних втрат", - заявив Путін.