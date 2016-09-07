Парубій прибув на допит до ГПУ, щоб розповісти про переговори по звільненню будівлі управління СБУ в Луганській області
Голова Верховної Ради Андрій Парубій прибув на допит до Генеральної прокуратури, де має розповісти про переговори щодо звільнення будівлі управління СБУ в Луганській області.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в коментарі журналістам біля будівлі Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ.
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«Наскільки мені відомо від слідчого, який дав виклик, що епізод, за яким я сьогодні буду давати свідчення, стосується того періоду, коли бойовики захопили Луганську службу безпеки. Тоді я як секретар РНБО виїхав до Луганська і близько тижня вів переговори про умови здачі зброї і звільнення будівлі СБУ», - зазначив Парубій.
За його словами, переговори велися у складних і небезпечних умовах. На думку спікера, слідство цікавить, хто був причетний до тих подій з боку тодішньої луганської влади.
«Я готовий на будь-якому етапі давати всі необхідні свідчення... готовий максимально допомагати слідству», - наголосив голова ВР.
Парубій висловив сподівання, що Генеральна прокуратура якомога швидше передасть всі ці справи до суду.