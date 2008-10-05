Російський експерт про газ, Кремль, Тимошенко, Ющенка й багатовекторність

Кремль зробить знижку на газ для прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, щоб посилити її позиції стосовно Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Про це УНІАН сказав генеральний директор Інформаційно-аналітичного центру з вивчення пострадянського зарубіжжя Олексій ВЛАСОВ.

«Можна вважати, що заява голови НАК «Нафтогаз» Олега ДУБИНИ близька до дійсності, й ціна газу в 2009 році не перевищить планку 300 дол. за тис. куб. м. Пропозиція «Газпрому» була продавати газ для України по 400 дол. – цей люфт у 100 дол. Ю.ТИМОШЕНКО виграла політично в нинішнього Президента України», - сказав О.ВЛАСОВ.

На його думку, цей своєрідний бонус із боку Кремля для підтримки кандидата на майбутніх президентських виборах, який вестиме щодо Москви більш виважену політику, ніж нинішній Президент України.

Водночас експерт зазначив, що про політичні домовленості між Ю.ТИМОШЕНКО і Володимиром ПУТІНИМ можна тільки здогадуватися.

Він упевнений, що Кремль розподілить певною мірою свої ставки на майбутніх виборах Президента України - не тільки на Ю.ТИМОШЕНКО, але й представника Партії регіонів.

«Я думаю, що будь-який політик, який прийде після В.ЮЩЕНКА, так чи інакше повинен буде визначитися у відносинах із Москвою, і ця поступка окупиться в багато разів», - сказав він.

О.ВЛАСОВ припускає, що публічні виступи Ю.ТИМОШЕНКО щодо західного курсу відрізняються від реальної політики.

«Дотримуючись руху в ЄС і західні структури, вона так чи інакше утримуватиме баланс сил, посилюючи російський вектор у зовнішній політиці України. В якійсь мірі це буде повернення до тих принципів, на яких будував свою політику КУЧМА, – до багатовекторності», - припускає експерт.

Він також зазначив, що зустріч Ю.ТИМОШЕНКО з Президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ показала, що в російській еліті існує повний консенсус у зовнішній політиці на пострадянському просторі.

«Важливість цієї поїздки для Кремля була настільки очевидна, що вирішуючи питання на рівні прем`єра, необхідно було підкреслити, що відносини з Україною – це глобальне політичне питання Росії, тому була організована зустріч із Президентом», - сказав експерт.