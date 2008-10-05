Ющенко летить до Англії
20:14, 05 жовтня 2008Політика
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(програма візиту)
У понеділок, 6 жовтня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить робочий візит до Великої Британії.
Як повідомляє Офіційне Інтернет-представництво Глави держави, у ході візиту відбудуться зустрічі з прем`єр-міністром Великої Британії Гордоном БРАУНОМ, а також міністром закордонних справ Девідом МІЛІБЕНДОМ.
Передбачається, що в рамках візиту В.ЮЩЕНКО також візьме участь в робочому ланчі від імені Президента Європейського банку реконструкції та розвитку Томаса МІРОВА.
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