Ющенко летить до Англії

У понеділок, 6 жовтня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить робочий візит до Великої Британії.

Як повідомляє Офіційне Інтернет-представництво Глави держави, у ході візиту відбудуться зустрічі з прем`єр-міністром Великої Британії Гордоном БРАУНОМ, а також міністром закордонних справ Девідом МІЛІБЕНДОМ.

Передбачається, що в рамках візиту В.ЮЩЕНКО також візьме участь в робочому ланчі від імені Президента Європейського банку реконструкції та розвитку Томаса МІРОВА.