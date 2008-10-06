Ющенко сьогодні летить до Великої Британії
09:13, 06 жовтня 2008Політика
971 0
У планах - зустрічі з Брауном і Мілібендом
Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні здійснить робочий візит до Великої Британії.
Як повідомляє прес-служба глави держави, у ході візиту відбудуться зустрічі Президента України з прем`єр-міністром Великої Британії Гордоном БРАУНОМ, а також міністром закордонних справ Девідом МІЛІБЕНДОМ.
Передбачається, що в рамках візиту В.ЮЩЕНКО також візьме участь в робочому ланчі від імені президента Європейського банку реконструкції та розвитку Томаса МІРОВА.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter