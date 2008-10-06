Ющенко сьогодні летить до Великої Британії

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні здійснить робочий візит до Великої Британії.

Як повідомляє прес-служба глави держави, у ході візиту відбудуться зустрічі Президента України з прем`єр-міністром Великої Британії Гордоном БРАУНОМ, а також міністром закордонних справ Девідом МІЛІБЕНДОМ.

Передбачається, що в рамках візиту В.ЮЩЕНКО також візьме участь в робочому ланчі від імені президента Європейського банку реконструкції та розвитку Томаса МІРОВА.