Ющенко звільнив свого представника у Верховній Раді
12:12, 06 жовтня 2008Політика
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Указ - на сайті Президента
|Оксана СЛЮСАРЕНКО
Текст відповідного указу розміщено на офіційному сайті глави держави.
Як йдеться у документі, О.СЛЮСАРЕНКО звільнено у зв`язку з переходом на іншу роботу.
Як повідомляв УНІАН. О.СЛЮСАРЕНКО була призначена заступником глави Секретаріату Президента України – представником Президента у Верховній Раді 31 січня 2008 року.
Перед цим вона з березня 2007 року обіймала посаду заступника міністра економіки України .
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