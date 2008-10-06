Ющенко звільнив свого представника у Верховній Раді

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звільнив Оксану СЛЮСАРЕНКО з посади заступника глави Секретаріату Президента України – Представника Президента України у Верховній Раді України.

Текст відповідного указу розміщено на офіційному сайті глави держави.

Як йдеться у документі, О.СЛЮСАРЕНКО звільнено у зв`язку з переходом на іншу роботу.

Як повідомляв УНІАН. О.СЛЮСАРЕНКО була призначена заступником глави Секретаріату Президента України – представником Президента у Верховній Раді 31 січня 2008 року.

Перед цим вона з березня 2007 року обіймала посаду заступника міністра економіки України .