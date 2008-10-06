Азаров зрозумів, що розпуск ВР - дрібниці, є й важливіші проблеми
13:26, 06 жовтня 2008Політика
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Політик думає, що Ющенко все вирішив
Народний депутат від Партії регіонів, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів і банківської діяльності Микола АЗАРОВ вважає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО припинить повноваження парламенту.
Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВА сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.
«В цьому випадку це передбачувано і цілком очевидно, що він (Президент – УНІАН) піде на розпуск ВР», - сказав депутат.
При цьому М.АЗАРОВ зауважив, що особисто його «не турбує, коли будуть призначені нові вибори», він більше занепокоєний станом економіки України і, зокрема, впливом на неї світової фінансової кризи.
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