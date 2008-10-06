Кріль виписав рецепт Верховній Раді

Народний депутат України, лідер "Єдиного Центру" Ігор КРІЛЬ заявляє про необхідність невідкладно прийняти зміни до виборчого законодавства щодо запровадження відкритих списків.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі "Єдиного Центру".

«Зміни до виборчого законодавства щодо запровадження відкритих списків мають бути розглянуті парламентом невідкладно», - підкреслив, зокрема, І.КРІЛЬ.

За його словами, не залежно від того, чи буде прийнято Президентом рішення про розпуск парламенту, вже сьогодні потрібно виявити та усунути причини "затяжної хвороби українського парламентаризму".

«Ми бачимо, як уже півтора роки парламент фактично не працює. Я не беру до уваги окремі епізоди, коли відбуваються «прояви свідомості» народних депутатів», - сказав І.КРІЛЬ.

На його думку, парламентаризм потребує докорінного реформування. «Першими ліками для цього, - переконаний І.КРІЛЬ, - може стати запровадження відкритих виборчих списків. Це призведе до суттєвого оновлення Верховної Ради, послабить партійну диктатуру і змусить депутатів бути відповідальними перед виборцями».

На думку І.КРІЛЯ, зараз не час робити експерименти із прохідними бар‘єрами та виборчими округами. «Збереження 225 виборчих округів – це відсутність зайвих видатків та ускладнень у ході виборів», - заявив голова "Єдиного Центру".