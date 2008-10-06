Регіонали готові ще раз відкрити обійми для БЮТ

Партія регіонів готова повернутися до переговорів з БЮТ про створення коаліції, щойно БЮТ і НУ-НС припинять переговори та впевняться, що домовитися не можуть.

Про це заявляє заступник голови парламентської фракції Партії регіонів Ганна ГЕРМАН, повідомляє офіційний сайт Партії регіонів.

Г.ГЕРМАН наголосила, що «на сьогодні ми жодного сигналу від БЮТ не отимували. Навпаки, ми побачили непослідовність і безпринципність БЮТ, який легко скасував закони, прийняті з Партією регіонів і так необхідні суспільству».

Вона також зазначила, що переговори з БЮТ відбувалися на найвищому рівні. «Наш потенційний партнер дуже легко змінює позицію і принципи залежно від політичної кон`юнктури, і це дало нам підстави сумніватися в цьому партнері», - резюмувала Г.ГЕРМАН.