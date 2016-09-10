У Росії відреагували на слова Порошенка про вибори до Держдуми на території України

Так вважає член ЦВК РФ Василь Ліхачов, передає ТАСС.

"Такого роду офіційна позиція створює серйозні перешкоди для проведення публічних виборів, щоб люди приходили у посольство Росії в Києві або в три генеральних консульства у Харкові, Одесі та Львові. У цій ситуації у нас залишається право провести вибори на території цих російських закордонних установ тільки для дипломатичного та адміністративно-технічного складу", - переконаний він.

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Ліхачов заявив, що з політичної точки зору позиція України є "недружнім актом щодо РФ і продовженням політики обмежень, дискримінації, необ'єктивного підходу".

"Таким чином відносини між державами не відновлюються", - вважає член ЦВК РФ.

Він також заявив, що найближчим часом Центрвиборчком Росії обговорить питання голосування російських виборців на території України.

Раніше президент України Петро Порошенко доручив міністру закордонних справ Павлу Клімкіну повідомити владу РФ про неможливість проведення виборів до Держдуми Росії на території України.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня Верховна Рада України прийняла постанову, в якій закликала парламентарів іноземних держав, парламентські асамблеї та міжнародні організації утриматися від участі у спостереженні за ходом незаконних парламентських виборів в окупованому Росією Криму, а також ні за яких обставин не визнавати їхні результати.

Вибори в Держдуму РФ відбудуться 18 вересня.