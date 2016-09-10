Порошенко доручив Клімкіну поінформувати владу РФ про неможливість проведення російських виборів в окупованому Криму

Про це прес-секретар президента Святослав Цеголко повідомив у Twitter.

«Президент доручив міністрові закордонних справ поінформувати Москву про неможливість проведення російських виборів на території України», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня Верховна Рада України ухвалила постанову, в якій закликала парламентаріїв іноземних держав, парламентські асамблеї та міжнародні організації утриматися від участі у спостереженні за ходом незаконних парламентських виборів в окупованому Росією Криму, а також за жодних обставин не визнавати їх результати.

Вибори до Держдуми РФ відбудуться 18 вересня.

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Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши «референдум» за його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і запровадили санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.