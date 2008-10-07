Регіонали благословляють те, над чим сміятиметься весь світ

Народний депутат, один із лідерів Партії регіонів Борис КОЛЕСНІКОВ категорично заявляє про неможливість створення коаліції між Партією регіонів і Блоком Юлії Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат сказав в інтерв`ю журналістам.

За його словами, такої коаліції не може бути, оскільки, зважаючи на гасла, з якими йшли політичні сили на вибори, така коаліція «була б нечесною».

«Це був би явний обман виборців, і серйозні політики на це не пішли» б, - вважає Б.КОЛЕСНІКОВ.

На запитання, чи можливі якісь умови, за яких парламент нинішнього скликання все ж таки не буде розпущений, Б.КОЛЕСНІКОВ відповів, що єдиний шанс зберегти ВР у нинішньому складі – це відтворити демократичну коаліцію.

«Хай демократична коаліція ще раз об`єднається. Я думаю, що сміятиметься весь світ, але це єдиний шанс зберегти парламент у нинішньому складі», - додав Б.КОЛЕСНІКОВ