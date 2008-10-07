Третя версія промови Ющенка - від Тарасюка

Президент України Віктор ЮЩЕНКО під час зустрічі з членами фракції «Наша Україна – Народна самооборона» не надав жодної рекомендації щодо створення будь-якої коаліції та чітко задекларував свій намір розпустити Верховну Раду і оголосити дострокові вибори.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив член фракції НУ-НС, лідер Народного Руху України Борис ТАРАСЮК.

За його словами, Президент сьогодні не бачить можливості створення коаліції між БЮТ, Партією регіонів та Комуністичною партією України.

Відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, чи рекомендував Президент фракції НУ-НС створювати коаліцію з Партією регіонів, Б.ТАРАСЮК сказав: «Він нічого не рекомендував. Президент ознайомив нас зі своїм рішенням про те, що він збирається оголосити про розпуск ВР і оголосити дострокові вибори».

Народний депутат також зазначив, що під час зустрічі з В.ЮЩЕНКОМ не відбувалося жодної дискусії, і члени фракції НУ-НС не мали змоги висловити свою позицію щодо можливого розпуску ВР.

За словами Б.ТАРАСЮКА, у зв’язку з цим зараз відбудеться засідання фракції “Наша Україна – Народна самооборона” для обговорення ситуації, що склалася.

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