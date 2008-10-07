Томенко: БЮТ не допустить хаосу

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО (представник БЮТ) вважає, що налаштованість Президента Віктора ЮЩЕНКА на проведення дострокових парламентських виборів свідчить про те, що глава держави не має наміру шукати цивілізованого виходу з кризи і пропонує Україні радикальний сценарій, написаний ним же.

Про це М.ТОМЕНКО заявив у інтерв’ю УНІАН.

За його словами, сьогоднішні ультиматуми Президента свідчать про те, що В.ЮЩЕНКО вирішив проводити дострокові вибори в країні.

«Але треба задати запитання: якщо Президент прийняв для себе таке рішення, то чи означає це, що таке рішення для себе прийняла вся Україна», - зазначив М.ТОМЕНКО.

За словами заступника голови ВР, у разі проведення дострокових виборів Україну очікуватиме досить непроста фінансова і соціально-економічна ситуація.

Крім того, М.ТОМЕНКО зазначив, що перед підписанням Указу про розпуск ВР необхідно вирішити низку правових питань. Зокрема, Президент має провести консультації з лідерами фракцій, керівництвом ВР; також потрібно внести зміни до виборчого законодавства, до Державного бюджету в частині фінансування виборчої кампанії.

Крім того, за словами М.ТОМЕНКА, необхідно провести дискусію, коли саме для ВР 6-го скликання закінчується відведений Конституцією обов’язковий однорічний термін, протягом якого новообраний парламент має працювати і дострокові вибори ВР не можуть бути оголошені.

За словами заступника голови ВР, БЮТ вважає, що Президент матиме право розпускати парламент лише після 23 листопада, оскільки саме в цей день 2007 року депутати ВР шостого скликання склали присягу. «Якщо вірити в те, що Президент взагалі не говорив про необхідність відновлення коаліції між БЮТ та НУ-НС, то це означає, що ми маємо Президента, який діє по відношенню до України, як представник радикальної опозиції – за принципом чим гірше, тим краще», - сказав М.ТОМЕНКО.

При цьому він наголосив, що сьогоднішні дії свідчать лише про те, що Президент пропонує радикальний сценарій виходу з кризи. «Якщо Президент сам буде провадити сценарій, що не підтримується суспільством, то він може, якщо перефразовувати класика, здобути звання «Доктор хаос», - зазначив М.ТОМЕНКО, додавши, що БЮТ не допустить такого хаосу, який може відкинути Україну в її розвитку на декілька років.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні народний депутат Анатолій ГРИЦЕНКО (фракція НУ-НС) повідомив, що В.ЮЩЕНКО на зустрічі з фракцією НУ-НС дав час до вечора на створення коаліції у складі БЮТ і Партії регіонів, блок “Наша Україна – Народна самооборона” на створення коаліції з БЮТ Президент не орієнтував.

“Президент сказав, що якщо до кінця сьогоднішнього дня не буде створена інша коаліція – БЮТ і “регіонів”, комуністів, він буде використовувати своє конституційне право”, - сказав А.ГРИЦЕНКО.