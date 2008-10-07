Тимошенко показала журналістам, що її урядовий зв'язок не працює

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО в присутності журналістів сьогодні зі свого кабінету в уряді телефонувала Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ, але розмова не відбулося.

Як передає кореспондент УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО запросила журналістів, аби продемонструвати свою спробу зв`язатися з главою держави та обговорити можливість відновлення демократичної коаліції.

Ю.ТИМОШЕНКО зняла трубку телефону урядового зв`язку з Президентом, якийсь час її потримала, потім поклала на місце і повідомила журналістам, що на її дзвінок ніхто не відповів.

«Це телефон прямого зв`язку з Президентом. Цей телефон завжди бере Президент і завжди бере прем`єр-міністр, за будь-яких обставин. Він (телефон) як кажуть, працює без секретарів. Але в останні 6 місяців цей телефон працює в один бік, коли я беру трубку, у відповідь я чую гудки, на які ніхто ніколи не відповідає», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За словами прем`єра, у разі, якщо Президент відсутній у своєму кабінеті, його секретар перемикає дзвінок на себе і обіцяє зв`язатися через деякий час. «Мої ж дзвінки нікуди не перемикаються, ніхто не зв`язується. І коли розпочалася вся ця криза, я багато разів піднімала цю телефонну трубку, але жодного раз не отримала ні відповіді, ні призначення зустрічі, ні якого-небудь діалогу», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.