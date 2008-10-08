Кириленко: дострокові вибори паралізують країну

Дострокові вибори на півроку паралізують країну, заявляє лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам перед початком консультацій у Президента України щодо прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради VI скликання.

За словами І.КИРИЛЕНКА, не треба вести словесну війну, зараз постали загрози економічні.

Як сказав лідер фракції БЮТ, Президенту не можна не відповідати на економічні виклики, так само як не можна не відповідати й українському уряду.

“Дострокові вибори на півроку паралізують країну, і це буде вбивством для України”, - сказав І.КИРИЛЕНКО.

У свою чергу перший заступник голови ВР Олександр ЛАВРИНОВИЧ зазначив, що якщо буде указ про розпуск парламенту, то треба буде його виконувати.

На думку О.ЛАВРИНОВИЧА, ухвалюючи відповідне рішення, Президент вперше діє у відповідності до Конституції.