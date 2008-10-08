На консультації щодо розпуску ВР Ющенку вистачило години

Завершились консультації у Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради VI скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, першим із приміщення Секретаріату Президента вийшов лідер Комуністичної партії Петро СИМОНЕНКО.

Нагадаємо, що лідери фракцій почали збиратися на консультації про розпуск ВР сьогодні вранці в районі 8 годин. Інформацію про те, що Президент консультується із спікером ВР і головами депутатських фракцій прес-служба Ющенка озвучила о 08:15 .