Симоненко на консультаціях зрозумів одне: глава держави - «дивна людина»

Лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО так і не зрозумів, чи планує Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні підписати указ про розпуск Верхлвної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам після завершення консультацій у Президента П.СИМОНЕНКО зауважив, що не було справжньої дискусії у ході цих консультацій.

Відповідаючи на запитання, чи планує Президент сьогодні підписати указ про розпуск парламенту, П.СИМОНЕНКО порадив запитати це у Президента. «Це питання не до мене, це питання до Президента. Президент поставив завдання: вносьте зміни до державного бюджету (щодо фінансування виборів), а я тоді подумаю, будуть вибори чи не будуть», - сказав П.СИМОНЕНКО.

Водночас, він зауважив, що глава держави «у нас дивна людина, говорить одне, а робить зовсім інше, тому я не знаю, що він зробить у ближчий час».

Крім того, П.СИМОНЕНКО розповів про своє враження від консультацій. «Як таких консультацій не було. Не було мови про реальну ситуацію у державі і організацію роботи всіх гілок влади. Президент займається політичними витребеньками», - сказав він.

На думку лідера КПУ, головна проблема сьогодні в Україні – це нездатність влади на чолі з Президентом організувати роботу у державі.

П.СИМОНЕНКО заявив, що після консультацій у нього посилилась позиція щодо необхідності початку процедури імпічменту Президента.

Також, відповідаючи на запитання журналістів, П.СИМОНЕНКО висловив упевненість у тому, що Президент готується до організації «надзвичайно глибоких» фальсифікацій на дострокових парламентських виборах.

Крім цього, за словами лідера комуністів, під час консультацій В.ЮЩЕНКО зазначив, що є дуже фаховим економістом і тому переконаний, що світова фінансова криза не зачепить Україну, хоча сам П.СИМОНЕНКО вважає, що Україна має якнайшвидше відреагувати на ті негативні тенденції, що зараз відбуваються у світі. Але, за словами лідера КПУ, Президент на це не здатний.