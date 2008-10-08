Яценюк розказав про консультації та відпустив нардепів на перерву

Ранкове пленарне засідання Верховної Ради відкрито, однак оголошено перерву до 12.30.

Як передає кореспондент УНІАН, голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК оголосив, що сьогодні вранці пройшли консультації з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ щодо припинення повноважень парламенту.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, «ми щойно завершили консультації відповідно до статті 90 Конституції України з Президентом України, де були присутні всі керівники фракцій, заступники голови Верховної Ради, голова Верховної Ради України».

Він зазначив, що з огляду на ситуацію, яка склалася, необхідно провести консультації у форматі керівників фракцій і керівництва Верховної Ради України, після чого оголосив перерву до 12.30.

Як відомо, сьогодні парламент працює у сесійному режимі до 14.00.

Ст. 90 Конституції України стосується права Президента України достроково припиняти повноваження Верховної Ради України. Рішення про дострокове припинення повноважень парламенту згідно з цією статтею приймається Президентом України після консультацій з головою Верховної Ради, його заступниками та головами депутатських фракцій у Верховній Раді України.