Томенко знає, чому указ про розпуск ВР має з'явитися сьогодні

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО прогнозує, що указ Президента про розпуск парламенту може з’явитися за його відсутності в Україні у зв’язку з візитом до Італії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ТОМЕНКО заявив сьогодні під час брифінгу.

«Очевидно, указ буде підготовлений у традиції старої-нової влади, коли Президент буде за кордоном України», - сказав М.ТОМЕНКО.

При цьому віце-спікер зауважив, що усі «добрі» справи робляться, коли Президент - за межами України. «Сьогодні добра нагода – День юриста, і, до речі, ще якийсь міжнародний день боротьби з лихами, здається. Тобто, слово «лихо» і українська юриспруденція дають підстави мені прогнозувати, що такий антинародний указ саме у сьогоднішній день може і з’явитися», - сказав М.ТОМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО після проведення консультацій з керівництвом парламенту та лідерами фракцій ВР відбув з дводенним офіційним візитом до Італійської Республіки.