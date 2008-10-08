Шуфрич побачив у Ющенка двох козачків, які танцюють під його дудку

Партія регіонів не голосуватиме за зміни виборчого законодавства та виділення фінансування на проведення виборів до оприлюднення указу Президента про розпуск парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам заявив член фракції Партії регіонів Нестор ШУФРИЧ.

«Не можна виділяти кошти під те, чого ще немає», - сказав Н.ШУФРИЧ. Він упевнений, що після оприлюднення указу Верховна Рада «відреагує адекватно».

Н.ШУФРИЧ також наголосив, що Президент не може диктувати вимоги Верховній Раді. «Навіть в останні свої хвилини, тому що ці вибори, будуть, перш за все, кінцем для самого ЮЩЕНКА, він не може диктувати свої умови», - сказав він.

Н.ШУФРИЧ підкреслив, що у Верховній Раді прекрасно розуміють, які зміни необхідно внести до законодавства для того, щоб вибори могли відбутись.

«Ми приймемо рішення, але ЮЩЕНКО нам диктувати не буде. В нього є два козачки, яким він може диктувати – Слава КИРИЛЕНКО та Сеня ЯЦЕНЮК – хай він ними і керує. А ми, народні депутати, справжні, які не танцюють під дудку ЮЩЕНКА, знаємо, що робити у тому випадку, коли буде підписано указ», - сказав Н.ШУФРИЧ.

Також він підкреслив, що вибори не повинні бути призначені у передноворічний період. «Дуже важливо, щоб вони пройшли не перед новорічною ніччю, а в нормальні, зрозумілі й хоч якось прийнятні для громадян строки – початок грудня», - зауважив депутат.