Ющенко каже, що у 2007-ому він Раду не розганяв

Конституційна вимога про неможливість припинення повноважень Верховної Ради, яка обрана на позачергових виборах, проведених після дострокового припинення Президентом України повноважень ВР попереднього скликання протягом одного року з дня її обрання, не стосується нинішньої ситуації.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив під час проведення консультацій щодо прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради.

Президент нагадав, що минулорічні позачергові вибори були призначені главою держави указом від 5 червня 2007 року №497 не у зв`язку із достроковим припиненням Президентом України повноважень Верховної Ради України.

«Президент України у червні 2007 року не приймав рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України V скликання. Позачергові вибори до Верховної Ради України, які відбулись 30 вересня 2007 року, були призначені указом Президента у зв`язку з неповноважністю Верховної Ради України та неможливістю відновлення повноважності парламенту», - особливо наголосив Президент.

Таким чином, за його словами, проведення у 2007 році позачергових виборів не задіяло механізму частини четвертої статті 90 Конституції України, яка вимагає перебігу однорічного строку від обрання.

«Для прийняття рішення про дострокове припинення її повноважень, і теперішньої ситуації ця конституційна вимога не стосується», - переконаний В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляє прес-служба Президента, в обговоренні взяли участь голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК, перший заступник голови ВР Олександр ЛАВРИНОВИЧ та заступник голови ВР Микола ТОМЕНКО, голови фракцій Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ, БЮТ - Іван КИРИЛЕНКО, «Наша Україна - Народна самооборона» - В`ячеслав КИРИЛЕНКО, Блоку Литвина - Володимир ЛИТВИН та Комуністичної партії - Петро СИМОНЕНКО.