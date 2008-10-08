Регіонали вивчили «лекцію» Ющенка напам'ять

Перший заступник керівника фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ стверджує, що Секретаріат Президент поширив «неправдиву інформацію» про згоду всіх лідерів фракцій з главою держави Віктором ЮЩЕНКОМ щодо необхідності проведення дострокових виборів Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЄФРЕМОВ сказав в інтерв`ю журналістам.

За його словами, реакція лідерів фракцій «зовсім не була одностайною». Депутат наголосив, що на консультаціях було прослухано «годинну лекцію В.ЮЩЕНКА про ситуацію, яка склалася в країні та яку він читає на телебаченні, і ми її вивчили вже напам`ять».

О.ЄФРЕМОВ додав, що В.ЮЩЕНКО після цього констатував факт, що коаліції немає, тому він має право підписати указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради.

Депутат наголосив, що сьогодні на зустрічі з головою ВР Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ лідери фракцій висловилися з приводу поширення такої інформації Секретаріатом Президента України, оскільки вона не відповідає дійсності.

Кажучи про час підписання указу Президента про розпуск парламенту, О.ЄФРЕМОВ наголосив, що це може бути «в будь-який момент», оскільки у Президента України є всі юридичні підстави для видання такого указу.

Кажучи про необхідність внесення змін у законодавство України з приводу змін до бюджету в частині виділення коштів на проведення виборів, він наголосив, що це потрібно робити тільки після підписання Президентом указу про розпуск парламенту.

За словами О.ЄФРЕМОВА, вихід з цієї ситуації є, оскільки в указі можна передбачити, що він підписаний, але буде опублікований після того, як парламент прийме зміни до закону про вибори, внесе зміни до бюджету на 2008 рік і чітко в змінах до законодавства визначить, «що таке коаліція та що таке опозиція».

Відповідаючи на запитання, чи можливо, що указ все-таки не вийде, і чи вичерпані всі можливості для створення коаліції, О.ЄФРЕМОВ відповів: «Якщо ситуація буде доведена до абсурду, і депутати побачать, що в цій ситуації потрібно просто рятувати державу, то, я думаю, що можуть бути й інші конфігурації».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Секретаріаті Президента відбулися консультації глави держави з керівництвом парламенту та лідерами фракцій з приводу розпуску ВР VI скликання.

Після консультацій прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА заявила, що всі учасники консультацій висловилися за проведення дострокових парламентських виборів.

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО повідомив, що фракція Блоку Юлії Тимошенко не підтримує намір Президента України В.ЮЩЕНКА оголосити проведення дострокових виборів у Верховну Раду.