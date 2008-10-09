Ющенко не збирається відпускати Тимошенко
12:01, 09 жовтня 2008Політика
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Президент дає прес-конференцію в Римі
Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що уряд на чолі з Юлією ТИМОШЕНКО має працювати до призначення нового складу Кабінету міністрів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції у Римі.
Зокрема, відповідаючи на запитання, чи залишиться при владі уряд Ю.ТИМОШЕНКО, принаймні, у статусі виконувача обов’язків до призначення нового складу Кабміну, В.ЮЩЕНКО сказав: «Переконаний, що залишиться».
За словами Президента, щодо цього питання немає необхідності здійснювати жодної ревізії. «Країна зараз повинна бути зібраною, з ефективною системою управління», - додав він.
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