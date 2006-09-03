Хорошковський відхрещується від участі у новій політичній партії

Голова наглядової ради телеканалу “Інтер” Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ заявляє, що не планує брати участі в новій політичній партії, про створення якої оголосили представники блоку «Наша Україна», які не підтримали призначення Віктора ЯНУКОВИЧА на посаду прем`єр-міністра.

Про це В.ХОРОШКОВСЬКИЙ заявив сьогодні в коментарі УНІАН.

«Це не більше ніж чутки, а чутки я не коментую», - сказав В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.

Він також повідомив, що його подальші життєві плани пов`язані з діяльністю російської компанії Evraz Group. «У мене підписано з нею контракт, я є її президентом, і працюватиму там», - зазначив В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, за даними газети «Коммерсант-Украина», колишній прем`єр-міністр Юрій ЄХАНУРОВ і перший заступник глави Секретаріату Президента Іван ВАСЮНІК ініціюють створення в Україні нової політичної партії праволіберальної або ліберально-консервативної ідеологічної спрямованості.

Як писала газета, «до створення нової партії причетні також народний депутат Микола КАТЕРИНЧУК, лідер «Християнсько-демократичного союзу» Володимир СТРЕТОВИЧ і колишній віце-прем`єр В’ячеслав КИРИЛЕНКО. Всі вони підтвердили інформацію про те, що подібні проекти обговорюються».

За інформацією джерела в блоці «Наша Україна», також ведуться бесіди з Юрієм ЛУЦЕНКОМ і Віталієм КЛИЧКОМ.

У інтерв`ю «Коммерсанту» народний депутат М.КАТЕРИНЧУК припустив, що нову партію міг би очолити В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.