У Авакова не виключають, що обшуки у Кернеса не останні

Таку думку в ефірі телеканалу "112 Україна" висловив радник МВС Зорян Шкіряк.

"Це дуже позитивний і досить потужний сигнал щодо того, що епоха злочинної харківської банди Кернес-Добкін, яка була недоторканною до нещодавна, потихеньку підходить до кінця. Враховуючи масштаб злочинної схеми, за якою було вкрадено понад 600 га харківської землі, ми можемо уявити масштаби діяльності цього злочинного угруповання. Ще після Революції гідності ми активно піднімали питання про притягнення і Кернеса і Добкіна до кримінальної відповідальності, але кілька разів тодішні генеральні прокурори всі справи зводили на "ні". За Добкіна деякі справи були закриті за недостатньою кількістю доказів. Я переконаний в тому, що це не останні обшуки. На жаль, Добкіна вкотре рятує депутатська недоторканність, і це ще одне підтвердження того, що з цим треба щось робити", - зазначив він.

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При цьому Шкіряк припустив, що незабаром у Верховну Раду буде внесено подання на позбавлення депутатської недоторканності декількох депутатів.

Раніше стало відомо, що в Харкові силовики проводять обшуки в приміщеннях, що належать високопоставленим чиновникам. Зокрема, генпрокурор Юрій Луценко в коментарі "Українській правді" повідомив, що обшуки проводяться в приміщеннях, що належать меру Геннадію Кернесу і матері нардепа Михайла Добкіна.