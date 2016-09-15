У НФ вважають, что "вороги України" розгорнули проти Авакова кампанію по дискредитації

Про це сьогодні заявив керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак журналістам на брифінгу біля центральної будівлі СБУ. Народні депутати "НФ" прийшли до Служби безпеки України із вимогою надати відповідь щодо ходу розслідування діяльності російських пропагандистів на телеканалі "Інтер".

"Зі скандальної переписки редактора цього каналу Столярової, запрошеної Шуваловим з Росії, видно, яким був план дискредитації "Народного фронту" та Уряду Яценюка. План, що повністю координувався країною-агресором. І зараз бачимо, що наступним об'єктом атаки обрано міністра внутрішніх справ Авакова", - наголосив Бурбак.

Він підкреслив, що завдяки відповідальній позиції міністра було створено Національну гвардію із загонів добробатів, було зупинено російську навалу, а в Харкові було ліквідовано спробу створити ХНР за прикладом так званих ДНР і ЛНР.

"Ми розуміємо, що "Народний фронт" - кістка в горлі Путіна. Завдячуючи політичній волі міністра МВС,було порушено справупроти олігарха Дмитра Фірташа, який втік з країни і який є співвласником телеканалу "Інтер", а також був молодшим партнером "Газпрому", - підкреслив Бурбак.

"Арсен Аваков послідовно висловлює свою позицію щодо ворожої пропаганди на "Інтері", - додав керівник фракції.

"Представники "Народного фронту" продовжать боротьбу з агресором на зовнішньому та внутрішньому фронтах і нас не зупинять інформаційні атаки на нашу політичну силу", - заявив Бурбак.