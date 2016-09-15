Кабмін вніс до ВР законопроект про обмеження доступу книжок з Росії та окупованих територій

Текст законопроекту розміщено на сайті парламенту.

Ним пропонується доповнити закон "Про видавничу справу" новою статтею 28-1 "Ввезення з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України видавничої продукції, що може бути розповсюджена на території України".

Згідно з нею, видавнича продукція, що має походження (виготовлена) та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, може бути ввезена на митну територію та розповсюджена за умови наявності дозволу, крім видавничої продукції, що ввозиться громадянами в ручній поклажі або багажі загальною кількістю не більше 10 примірників.

Уповноважений орган забезпечує реалізацію цього закону шляхом прийняття рішення про віднесення видавничої продукції, що має походження (виготовлена) та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, до такої, яка дозволена до розповсюдження на території країни, та надає відповідний дозвіл.

Читайте такожДо СБУ позиваються за бездіяльність у питанні розповсюдження друкованої продукції Росії

Аналіз та оцінку видавничої продукції щодо віднесення її до такої, яка не дозволена до розповсюдження на території України, здійснює експертна рада уповноваженого органу, яка формується з представників органів державної влади, галузевих асоціацій, спілок, громадського експертного середовища, провідних діячів культури, мистецтва, науки і освіти, психіатрів, фахівців у галузі інформації.

Дозвіл на ввезення видавничої продукції, що походить з держави-агресора, тимчасово окупованої території, видається на строк дії угоди від власника прав на видання, який підтверджує право на розповсюдження видавничої продукції на території України, але не більше п’яти років.

Згідно із законопроектом, розповсюдження видавничої продукції без наявності відповідного дозволу, передбаченого цією статтею, тягне за собою застосування до розповсюджувачів такої продукції адміністративно-господарських санкцій у формі накладення адміністративно-господарського штрафу в розмірі 10 мінімальних зарплат за кожен випадок такого розповсюдження, вчиненого вперше, та у розмірі 50 мінімальних заробітних плат за кожен наступний випадок такого розповсюдження.

Зазначається, що відповідна видавнича продукція вилучається з обігу уповноваженими органами державної влади у порядку, визначеному Кабінетом міністрів України.

Читайте такожПорошенко присудив Жадану премію "Українська книжка року"

Також пропонується встановити, що у видавничій справі забороняється випускати у світ, виготовляти та/або розповсюджувати продукцію, яка містить матеріали (висловлювання, заклики тощо), спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їхньої символіки, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення. Крім того, планується заборонити виготовляти та/або розповсюджувати продукцію, що містить популяризацію або пропаганду органів держави-агресора та їхніх окремих дій, що створюють позитивний образ працівників держави-агресора, працівників радянських органів державної безпеки та які виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України.

Крім того, у законі "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" до переліку цілей, для яких забороняється використання друкованих засобів масової інформації, додається і популяризація або пропаганда органів держави-агресора та їхніх окремих дій, що створюють позитивний образ працівників держави-агресора, працівників радянських органів державної безпеки, виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України.