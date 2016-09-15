Медведєв у Криму визнав, що Росія "насилу відшукує" гроші на будівництво Керченського мосту

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це російський прем'єр-міністр Дмитро Медведєв сказав у Керчі на засіданні президії держради з питань розвитку транспортної системи "Півдня Росії" під керівництвом президента РФ Володимира Путіна.

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"За термінами, звичайно, зривів бути не повинно, як і не повинно бути неузгоджених нових запитів щодо грошей. Ці гроші дуже великі, але найголовніше, що ми важко, так би мовити, вишукуємо можливості для того, щоб забезпечити це фінансування в нинішній непростій ситуації, і тому потрібно все зробити саме так, як домовилися", - сказав Медведєв.

Раніше президент Росії Володимир Путін назвав будівництва моста через Керченську протоку в окупований Крим "загальнонаціональним проектом".