У Яценюка закінчився чай для керівників фракцій

У Верховній Раді оголошено перерву до 11 години для консультацій лідерів фракцій та керівництва парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК повідомив, що сьогодні в офіційних виданнях вже опубліковано указ Президента України Віктора ЮЩЕНКА про дострокове припинення повноважень парламенту.

Запрошуючи керівників фракцій на нараду, він зазначив, що необхідно визначитись: «Ми на вибори йдемо чи не йдемо, чи як, чи все ж таки будемо приймати рішення щодо виборчої кампанії, тому що зупинити виборчу кампанію навряд чи представляється можливим і доцільним».

За його словами, треба з’ясувати, «в якій формі буде прийматися закон про вибори, які суми фінансування будуть виділятися, як ми за це голосуватимемо, коли розблокується робота парламенту, і чи взагалі ці акти, які прийняті після припинення повноважень будуть підписані Президентом України».

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що «це питання дискусійне», оскільки у частині 1 ст. 90 Конституції України визначено, що повноваження Верховної Ради України припиняються з обранням нового парламенту. У той же час, не визначено, коли припиняються повноваження парламенту в разі дострокового припинення його повноважень. Він наголосив, що це питання вирішуватиметься як в політичній, так і в юридичній площині.

А.ЯЦЕНЮК запросив керівників фракцій «в гості», зазначивши, що якщо до 11 год. не буде вирішено питання щодо роботи парламенту, то тоді засідання необхідно буде закривати.

На репліки із залу, чи буде чай у голови ВР (як відомо, нерідко А.ЯЦЕНЮК, говорячи про нараду лідерів фракцій, жартував, що запрошує їх на чай до себе в кабінет – УНІАН), А.ЯЦЕНЮК відповів: «Чаю вже немає, тільки вода і то кип’ячена».

Під час перерви народні депутати з фракції БЮТ продовжують блокувати трибуну, президію та урядову ложу парламенту.