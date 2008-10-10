Київська НCНУ рекомендуватиме Ющенку скасувати указ про вибори ВР

Київська міська організація партії “Народний Союз Наша Україна” рекомендуватиме Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ скасувати указ про проведення позачергових парламентських виборів і спрямувати зусилля на відновлення демократичної коаліції.

Як повідомив УНІАН член ради Київської міськорганізації НСНУ Зорян ШКІРЯК, відповідне рішення було прийнято вчора на конференції столичної парторганізації.

"Була абсолютно нормальна демократична дискусія з цього питання. Це справа внутрішньопартійна, внутрішньопартійна дискусія. І рішення було прийнято про те, щоб доручити делегації на з’їзді, який відбудеться 25 жовтня, довести рішення міської організації, яке звучить приблизно так: рекомендувати Президенту скасувати указ щодо позачергових виборів до ВР і після його скасування докласти максимум зусиль для відновлення демократичної коаліції”, - поінформував З.ШКІРЯК.

За його словами, рішення було прийнято абсолютною більшістю - 359 із 400 делегатів конференції проголосували “за”.

З.ШКІРЯК наголосив, що позиція парторганізації цілком зрозуміла, виходячи з ситуації в країні.

“Для країни вибори - це зрозуміло... І тут не потрібно давати якихось трактувань. Ми розуміємо, що криза в економіці, банківська криза, криза іпотечна, і треба більше зараз про це думати”, - сказав представник НСНУ.