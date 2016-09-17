Президенти України та Латвії обговорять питання повернення конфіскованих $50 мільйонів – ГПУ

Про це заступник генерального прокурора України Євген Єнін заявив в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Наскільки мені відомо, у найближчі кілька днів має відбутися зустріч президента України та президента Латвії, і ця тема буде однією з топових під час переговорів", - сказав Єнін.

Він зазначив, що Латвія підтвердила готовність передати гроші, але для цього з української сторони потрібні докази, що гроші були незаконно викрадені в Україні.

"Латвійська сторона підтвердила на 100% готовність виконати всі свої зобов'язання у рамках існуючих міжнародних конвенцій. Україна ж має документально підтвердити факт походження цих грошей з України і їх злочинне походження. Ключовим питанням буде вирок українського суду, але можуть бути і альтернативи", - зазначив заступник генпрокурора.

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Як повідомляв УНІАН, 13 вересня на сайті ГПУ було розміщено відеоповідомлення Єніна про його візит до Латвії для обговорення питання про повернення заарештованих на території країни 50 млн євро, які можуть належати колишньому першому віце-прем'єр-міністру України Сергію Арбузову.

"Повідомлення ЗМІ про арешт судами Латвії 50 млн євро, які нібито належать Арбузову, не є черговою зрадою. Згідно з конвенцією ООН, всі активи, отримані злочинним шляхом та заарештовані на території тієї чи іншої держави - члена конвенції, підлягають обов'язковому їх поверненню до країн походження. Це питання вирішуватиметься у рамках міжурядового переговорного процесу. Саме цьому питанню буде присвячено мій візит до Латвійської Республіки", - сказав Єнін.

16 вересня Єнін повідомив, що генпрокурор Латвії під час переговорів з делегацією Генпрокуратури України висловив готовність обговорити можливість повернення Києву або розподілу коштів, конфіскованих з рахунків екс-чиновників часів президентства Віктора Януковича.

Він додав, що для цього Україна має довести, що гроші походять з України і що вони отримані злочинним шляхом.