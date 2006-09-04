Тимошенко заявляє, що з 25 серпня уряд Януковича - поза законом

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що з 25 серпня уряд Віктора ЯНУКОВИЧА втратив легітимність.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції вона оприлюднила відповідне звернення БЮТ до Президента України Віктора ЮЩЕНКА та українського народу.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, відповідно до статті 120 Конституції України, неможливим є суміщення депутатських повноважень з будь-якою іншою діяльністю, зокрема, в органах виконавчої влади.

Також вона нагадала, що наприкінці роботи Верховної Ради минулого, четвертого, скликання народні депутати ухвалили закон, яким були врегульовані особливості звільнення осіб, що поєднують депутатські повноваження з іншою роботою на державній службі. Лідер БЮТ зазначила, що відповідно до статті 5 даного закону, акт про призначення народного депутата на посаду державного службовця втрачає чинність через 20 днів після його видання у разі не складення цією особою депутатських повноважень.

Як заявила Ю.ТИМОШЕНКО, 25 серпня минуло 20 днів від дня призначення Віктора ЯНУКОВИЧА на посаду прем’єр-міністра і формування Кабінету Міністрів, і таким чином ці акти автоматично втратили чинність.

Вона додала, що, відповідно до Конституції, акти Кабінету Міністрів підписує прем’єр, але оскільки збіг термін для складення ним депутатських повноважень, В.ЯНУКОВИЧ не може підписувати рішення уряду і підписані ним рішення є незаконними. «З 25 серпня рішення уряду є незаконними», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також зазначила, що цей закон не має зворотної сили, і навіть у разі термінового складення депутатських повноважень усіма членами уряду нинішній Кабінет Міністрів все одно залишиться неконституційним.

Як сказала Ю.ТИМОШЕНКО, на сьогодні є лише один вихід із ситуації, що склалася: Президент знову має вносити кандидатуру прем’єра на розгляд Верховної Ради України.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, «у Президента знову з’явилося право розпуску парламенту, оскільки вже протягом 60 днів немає уряду». «Я закликаю Президента як гаранта Конституції негайно припинити діяльність незаконного уряду», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер БЮТ додала, що сьогодні відповідне звернення буде розіслано у посольства усіх держав. Вона зазначила, що будь-який громадянин України зможе оскаржити у суді будь-яке рішення уряду, прийняте після 25 серпня.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, це звернення сьогодні буде передано до Секретаріату Президента.

Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що якщо уряд В.ЯНУКОВИЧА і надалі буде продовжувати свою діяльність, то БЮТ буде оскаржувати його рішення у суді. Вона також висловила готовність підготувати відповідне звернення до Конституційного суду України.

Також Ю.ТИМОШЕНКО сказала, що вважає можливим створення нової парламентської коаліції. «В принципі, цей варіант (створення нової коаліції – УНІАН) є можливим. Для Президента сьогодні виникає прекрасна можливість захистити Україну», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також додала, що її позиція щодо необхідності проведення дострокових парламентських виборів залишається незмінною.