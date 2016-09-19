НАБУ: Лещенко отримав майже 2 мільйони з рахунку своєї матері, від Топольської отримав всього 150 тисяч гривень

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ситник повідомив під час прес-конференції.

За словами Ситника, перевірка законності отримання коштів на придбання Лещенком квартири показала, що вона була придбана на кошти, які надійшли з чотирьох джерел.

«Перше й основне – 3 млн 770 тис. отримана позика паном Лещенко від Олени Притули (співзасновник видання «Українська правда» - УНІАН). 77 тис. дол. США, що дорівнює 1 млн 998 тис. – зняті кошті з депозитів, які оформлені на матір Лещенка – Лещенко Тетяну Яківну. 150 тис. грн отримано від цивільної дружини Топольської. Інша частина коштів у розмірі приблизно 1 млн 780 тис. – особисті заощадження Лещенка», - сказав Ситник.

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Як повідомляв УНІАН, Ситник також зазначив, що у ході перевірки було виявлено ряд порушень, які підпадають під ознаки адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією.

НАБУ скерує матеріали перевірки до НАЗК з проханням дати роз’яснення та оцінку цим фактам.

Нагадаємо, 6 вересня ЗМІ написали, що Лещенко придбав квартиру площею майже 200 кв. метрів у новому будинку в центрі Києва.

Лещенко закликав Національне агентство із запобігання корупції та НАБУ провести перевірку з приводу придбання ним квартири, заявивши, що гроші, сплачені за квартиру, є чесно заробленими, а її купівля не порушила відповідних вимог антикорупційного законодавства України.