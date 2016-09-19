"Квартирне питання до Лещенка": нардеп таки допустив порушення при покупці скандальних метрів - НАБУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ситник повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Є ряд порушень, які, ми вважаємо, підпадають під ознаки адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією», - заявив він.

За словами Ситника, відповідно до статті 23 закону України «Про запобігання корупції», особи, в тому числі народні депутати, можуть приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, крім випадків, передбачених ч.1 цієї статті.

«Відповідно до статті 1 закону про запобігання корупції, подарунок – це грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи надаються безоплатно або за ціною нижче мінімальної ринкової», - заявив він.

«Договір позики, який укладений між паном Лещенком і Притулою від 31 серпня 2016 року, цей договір є безвідсотковим і укладений на 10 років. Враховуючи, що на кредитному ринку України відсутні реальні можливості для отримання безпроцентних кредитів, а найнижчим орієнтиром для кредитних ставок є облікова ставка НБУ у 15%, існують ознаки можливості отриманням народним депутатом Лещенком вигоди у вигляді безпроцентної позики, що не є загальнодоступною послугою», - пояснив Ситник.

«Орієнтовна сума вигоди складає 188 тисяч гривень у 2016 році, якщо рахувати по ставці НБУ, і 565 тисяч гривень в кожному наступному році за умови зберігання облікової ставки в 15%, хоча не виключається, що вона може бути збільшена», - заявив директор НАБУ.

На думку Ситника, такі дії підпадають під ознаки складу адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 172 Кодексу України про адмінправопорушення.

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Крім того, за його словами, встановлено, що народний депутат Лещенко вказував у декларації про майно як народний депутат у 2014 та 2015 роках місце проживання за адресою: місто Київ, вулиця Турівська, буд. 18/20, причому будь-яких членів сім’ї, які б проживали за цією адресою, у декларацію не включено.

«У той же час є депозитні рахунки (які були одним із джерелом коштів для придбання квартири – УНІАН), якими оперувала його мати, яка також прописана за цією адресою. На нашу думку, у такій ситуації цього члена сім’ї потрібно було також включати в декларацію і декларувати ті депозити, які були зараховані на її ім’я. Тим більше, сам пан Лещенко пояснює, що фактично це були його кошти, а мати лише управляла цими рахунками», - додав Ситник.

На переконання НАБУ, ці дії підпадають під частину 3 статті 172 Кодексу України про адмінправопорушення.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня ЗМІ написали, що Лещенко придбав квартиру площею майже 200 кв. метрів у новому будинку в центрі Києва.

7 вересня перший заступник голови Регламентного комітету Верховної Ради Павло Пинзеник заявив, що вимагає від НАБУ з'ясувати ситуацію з купівлею Лещенком елітної квартири, оскільки "йдеться про репутацію українського парламенту".

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Пізніше сам Лещенко закликав Національне агентство із запобігання корупції та НАБУ провести перевірку з приводу придбання ним квартири. Він стверджує, що гроші, сплачені за квартиру, є чесно заробленими, а її купівля не порушила відповідних вимог антикорупційного законодавства України.

10 вересня Ситник повідомив, що Лещенко вже дав НАБУ попередні пояснення з приводу придбання ним квартири в центрі Києва.

16 вересня прес-служба Національного антикорупційного бюро України заявила про те, що відомство завершило інформаційно-аналітичну перевірку законності джерел придбання народним депутатом Сергієм Лещенком квартири у Києві.