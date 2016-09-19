Луценко розповів, як Янукович створив мафіозну державну організацію

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Верховній Раді України.

Як зазначив генпрокурор, у розслідуванні злочинів чиновників він, користуючись нормами закону, "ловить не тільки стару, але й нову рибу".

При цьому він уточнив, що протизаконні дії колишніх чиновників та нинішніх посадовців здійснюються за однією і тією самою схемою.

"В Україні існує одна дуже велика державна зернова компанія. При колишньому президенті Януковичу її менеджмент вкрав навіть китайський кредит у 300 мільйонів. Після революції менеджмент цієї компанії сформувала права партія, але і вони вкрали по тій самій схемі. Після парламентських виборів цю компанію очолив менеджмент ліберальної партії, і вони вкрали по тій самій схемі. Зараз там знову змінився менеджмент, але я знову маю інформацію про крадіжки", - сказав Луценко.

У зв'язку з цим він пояснив, що при зміні менеджменту основа злочинної організації лишається тією самою.

"Тому не можна говорити про нову і стару рибу, принаймні поки що. Це те саме підґрунтя, яке просто чекає нового шефа, щоб запропонувати йому стару схему. Відтак моя ставка як генпрокурора - відійти від звичайних статей Кримінального кодексу, а застосовувати якомога більше статтю 255 (створення злочинної організації для розкрадання державних коштів)", - наголосив генпрокурор.

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"Саме це дає можливість не просто зловити рибу, але викорінити усю систему, яка породжує нові і нові розкрадання. Саме таким чином ми підходимо і до колишнього президента, який буде звинувачуватися у створенні злочинної і фактично мафіозної державної організації, і до його людей, розставлених фактично в усіх галузях господарського і державного життя", - наголосив Луценко.

Також він висловив переконання, що ефект у таких підходах правоохоронців буде досягнутий, бо "ми наступаємо на всіх напрямках: розкрадання землі, розкрадання нафти, розкрадання лісу, розкрадання бурштину...".

Генпрокурор нагадав, що Національне антикорупційне бюро веде справу про «чорну бухгалтерію» Партії регіонів.

"Вони отримали документи так званої «чорної каси» Партії регіонів, де чинні депутати, іноземці, бізнесмени, політики, громадські активісти України отримували від 10 доларів на каву до трьох мільйонів на «правильне голосування» у Верховній Раді. Це означає - тотально корумпована система фактично державної мафії, яка контролювала у своїх руках все, починаючи від парламенту, судів, прокуратури, поліції, міністерств, аж до самого низу", - сказав генпрокурор.

У зв'язку з цим він розповів про факт, як колишній генпрокурор "украв гроші, виділені на будівництво Генеральної прокуратури".

Як стверджує Луценко, ступінь цинізму та відчуття відповідальності у представників режиму Януковича були настільки великими, що їхні злочинні дії не можна назвати просто корупцією. За його словами, корупція - це прояви незаконних дій в тих чи інших напрямках життєвої діяльності будь-якої держави.

"У нас, на жаль, це була тотально організована мафіозна система, коли всі держслужбовці платили президентському оточенню, а ці гроші використовувалися на підкуп інших службовців", - сказав Луценко.

При цьому він наголосив, що сьогодні треба говорити про те, щоби такого більше не повторилося ніколи в Україні.