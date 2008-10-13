Тимошенко прийшла на позачергове засідання РНБО

У Секретаріаті Президента України під головуванням Віктора ЮЩЕНКА розпочалось позачергове засідання Ради національної безпеки та оборони.

Як передає кореспондент УНІАН, у засіданні бере участь прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК, секретар РНБО Раїса БОГАТИРЬОВА та інші члени Ради нацбезпеки і оборони.

Головна тема засідання – необхідність посилення фінансово-бюджетної дисципліни та мінімізації впливу світової кризи на економіку України.

Як повідомляв УНІАН, Президент особисто звертавсядо прем`єра з проханням прибути на засідання РНБО.